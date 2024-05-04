Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха  УБОГИЕ ЛЯГУШАТНИКИ , так и  ХОТЯТ ПОДКОЛОТЬ РОССИЮ  за Африку .. Вот только Африка от  РОССИИ НИКУДА НЕ ДЕН...Французы хвастают...
  • Гарий Щерба
    А  РАСЧИТЫВАТЬСА НЕКОМУ БУДЕТ ....!!!Зеленский согласи...
  • Гарий Щерба
    А  КУДА  у  Израиля  ГОНОР  с  БРАВАДОЙ ПРОПАЛИ , УБИЛИ Иранских генералов и  в  КУСТЫ ....????  Видать  от  своего  ...ЦАХАЛ начал глуши...

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Поведение новых аргентинских властей вызывает все больше разных вопросов. Например, 3 мая глава Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Диана Мондино недипломатично заявила в интервью аргентинскому изданию Clarin, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных из КНР на одном из объектов на юге страны, что китайцы «все одинаковые».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх