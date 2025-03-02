Акинфеев прокомментировал ничью ЦСКА с «Зенитом»

ЦСКА занимает шестую строчку в таблице чемпионата России Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Телеграм-канале высказался о возвращении Российской Премьер-Лиги после зимней паузы и результате в матче 19-го тура с «Зенитом» (0:0).