Подполковник МВД рассказал об «осветлении» Подмосковье от мигрантов

фото: Позднее он убрал высказывание из поста. Представитель ГУ МВД по Московской области в чине подполковника заявил, что перед полицейскими Московской области поставлена задача «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами».
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