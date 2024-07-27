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Подполковник МВД рассказал об «осветлении» Подмосковье от мигрантов

Подполковник МВД рассказал об «осветлении» Подмосковье от мигрантов

фото: Позднее он убрал высказывание из поста. Представитель ГУ МВД по Московской области в чине подполковника заявил, что перед полицейскими Московской области поставлена задача «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами».

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