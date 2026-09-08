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SPORT24.ru

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Деку отреагировал на непопадание Рафиньи в список номинантов на «Золотой мяч»

Деку отреагировал на непопадание Рафиньи в список номинантов на «Золотой мяч»

Публикация официального списка из 30 номинантов на «Золотой мяч»-2026 , состоявшаяся 8 сентября, вызвала серьезные споры в футбольном мире.

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