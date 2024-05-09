Махсус операциядәге җырчы Радик Динәхмәтовтан бәйрәм котлавы🙌 «31 нче Башкортсан полкы командавованиесе батыр егетләре исеменнән сезне Бөек Җиңү белән котлыйм.
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Махсус операциядәге җырчы Радик Динәхмәтовтан бәйрәм котлавы🙌 «31 нче Башкортсан полкы командавованиесе батыр егетләре исеменнән сезне Бөек Җиңү белән котлыйм.