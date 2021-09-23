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Игорь Лютаев: «Наш дурдом голосует за Путина»

Игорь Лютаев: «Наш дурдом голосует за Путина»

Обсуждаем итоги выборов 2021 с кандидатами в депутаты. .

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Василий Петухов
Игорю, совет... когда есть ощущение, что ты находишься в дурдоме, когда тебе кажется, что вокруг тебя много дураков, впору позаботится о визите к психиатру.
Александр Лагуткин
А он вообще-то кто такой!? Что лично сделал для страны и народа, кроме попыток пролезть в Думу? Ему похоже всё равно от Яблока ли или ещё каким путем. Все эти разнокалиберные навальнисты ненавидят не только Путина, им, как и всем либралам наплевать на Россию и её народ. То что они продадут при случае и то и другое, это не вопрос для них, а всего лишь предмет торга. И с какого перепуга мы должны голосовать за него, а не за Путина, например!?
Анатолий Анатольев
ДЕРЬМО ОНО, поэтому так и воняет!!!!
анатолий андреев
Сволота, однако!
Дмитрий Фактурович
Психу часто кажется, что он психиатр.
io
Кто первый халат одел, тот и доктор))))🤣🤣🤣🤣
саша дмитренко
вполне логично))) надо же выделиться!! теперь страна его узнала))))
Нина СаковичКостенко
Очень плохо, когда медный тазик, изображает хрустальную вазу!
Вячеслав
Интересно, от какого дурдома он выдвигался на Нополеона,но и его сподвижники проголосовали не за него? Каждая блоха считает себя в праве говорить от имени народа.
Eugene69072
А кто это так раскорячил задние конечности? Неужто Игорёк? Надо же и оно в депутаты запросилось. Интересуюсь, за какие такие заслуги захотелось ему себя любимому порулить страной?
Валентин Поляков
Вообще-то тем, кто хочет порулить, следует идти в исполнительную власть! А Госдума РФ не рулит, она определяет правила вождения, да и то в рамках конституционных полномочий...
Eugene69072
Спасибо за консультацию. Обязательно передам вашу точку зрения Игорьку.
Валентин Поляков
+
Eugene69072
!
Татьяна Бобылева
Мы не из дурдома в отличие от вас, но тоже голосовали за Путина.
Валентин Поляков
?
HotRS
?
Eugene69072
SOS
HotRS
Мы напишем в Спортлото?
Alexandr Tokarev
У себя в "дурдоме", как нибудь без сопливых!!!
Татьяна Брежнева
Ещё придурок выскочил!
Александр Клово
Там дерьмо и там дерьмо, там недавно, здесь давно...
Тимур Кулаев
Если выборы проиграл, то вокруг одни дураки. Маладэц билят!
Татьяна Лабоцкая
Боже , нашелся умник??? Для меня лично такие существа хуже западных врунов .. те хоть открыто враги, а этот за своего мимикрирует , падла
Briz Bazelik
Это что-за "чудило"?! "Откель" оно "вывалилось"?! И что-же такой "вумный - как утка", с "дураками-то" живёшь (болезненный ты наш!?)? "Валил-бы" ты к "вумникам" СВОИМ (с "либералистическими ценностями"), а то не ровен час - "сопли на кулак будешь мотать" (нынче у нас строго становится!), и чего-доброго - дураком станешь!!!!!
Виталий Михайлов
Не только ваш "дурдом", Лютаев, но и наш нормдом за Путина. Такие дела.
Vladimir Sapunov
Бедный мальчик, тебе ещё умнеть и учиться, и учиться, а не учителей дураками вместе с одноклассниками обзывать, хотя не учителей, а воспитательниц в детском садике. Мама, не забудь его забрать с продлёнки.
Александр Горбунов
Не зависимый от кого? Глупышка.
Юрий Ded
Вот так не много не мало не страна и люди друзья и знакомые а = Наш дурдом = Понятно чего может наришать такой нарядный избранник .
Владимир Шевченко
Смело,на зачем позориться,выставляя себя.
HotRS
Народ че-то взъелся на "наш дурдом", а это просто цитата из песни 2011 года группы Рабфак. Все так сложно, все так запутано, Но разбираться некогда, брат. Наш дурдом голосует за Путина, Наш дурдом будет Путину рад. Из розетки я принял секретный сигнал, Говорят, что в больнице есть нал и безнал. Но завхоз отожрался, а я похудел, Где же, где же ты, вождь, прекрати беспредел. https://youtu.be/v2j5JD4wpww
Sergiy Che
Знаем мы энту "группу" - проектик за западное бабло был сляпан к т.н. белогандонной "ряволюции" - ЦИТАТА: "...«Рабфак» (иногда пишется «РабFUCK») — российская музыкальная группа - Существует две «версии» основания группы, первая, мифологическая, гласит, что группа была образована в результате драки на заднем дворе одного свердловского завода, где находилась студия Rolling Stones Mobile Unit. Вторая гласит, что решение о создании группы было принято Александром Елиным совместно с Александром Семёновым в сентябре 2009 года. Все тексты группы написаны поэтом Александром Елиным. Справка: - Алекса́ндр Миха́йлович Е́лин (род. 22 августа 1958, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, литератор, продюсер, журналист и копирайтер. По собственному заявлению — «либреттист». Родился в еврейской семье. Отец — Михаэль Исаевич Изуцкивер, Мать — Татьяна Израилевна Изуцкивер (Елина). Одна из бабушек происходила из питерского раввинского рода Левант. Взял фамилию матери в 16 лет. В конце 80-х являлся членом худсовета «Московской рок-лаборатории». В 1990 году эмигрировал из СССР в Израиль, однако в 2000-х вернулся, но уже в Российскую Федерацию. Был членом жюри рок-фестиваля «На взлёт!», организованного Андреем Ковалёвым. С 2008 по 2011 года вёл программу «Электронная почта» на телеканале «Парк развлечений». Являлся членом Общественного совета «Российского еврейского конгресса»..." © - Ну и так далее - их жидовский дурдом за Путина точно не любит всех кто голосует...)))
HotRS
Было бы странно, если бы еврей Елин был бы не из Питера. По моим, еще советским наблюдениям, чуть ли не полгорода были евреи. От кассирши в магазине, до ГИПов-ГАПов в проектных конторах. На мой взгляд, песня актуальна и сейчас. И не потому, что "наш дурдом" в 18-м выбрал Путина или неделю назад ЕР. А потому, что страна продолжает оставаться на ручном управлении. Многие чиновники без волшебного пинка палец о палец не ударяют. Не Путин должен спасать старушек от наводнений и пожаров. И завхозы все еще отжираются. С приходом Мишустина начало что-то меняться. А сколько ДАМ штанов протер в этом кресле?

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