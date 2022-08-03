Экс-канцлер ФРГ Шредер увидел в зерновой сделке России и Украины потенциал для прекращения конфликта

Вчера первый зерновоз, загрузившийся украинской пшеницей, прибыл в Турцию. Это событие не могло остаться незамеченным большинством мировых СМИ.
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