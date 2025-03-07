Ряд российских регионов предупредили о 30-градусных морозах 8 Марта

Не все российские регионы Международный женский день порадует теплом. На некоторых территориях страны ожидаются суровые морозы, рассказал «Аргументам и фактам» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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