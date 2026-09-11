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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якирович признан лучшим тренером АПЛ в августе – «Халл» обыграл «МЮ» и «Ковентри». Он обошел Артету, Алонсо и Мареску

Главный тренер «Халл Сити» Сергей Якирович признан лучшим тренером АПЛ по итогам августа. Под руководством 49-летнего боснийца новичок АПЛ выиграл оба матча на старте сезона.

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