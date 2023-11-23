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Общественная служба новостей

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Mash: имущество рэпера Face* хотят арестовать башкирские приставы

Mash: имущество рэпера Face* хотят арестовать башкирские приставы

Имуществом российского рэпера Face* (Иван Дрёмин) в Башкирии заинтересовались приставы. Как сообщает Mash, ведомство активно разыскивает объекты, которые могут принадлежать уехавшему из страны исполнителю.

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