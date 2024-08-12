Тук-тук, пришла полиция: семейную пару из Узбекистана обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

МП

Михаил Пантюхин

Кроме криминала от этих "гостей" из сразии и закавказья ничего хорошего добиться не получиться! Поэтому лишать их гражданства РФ и гнать их нужно из России с паспортами и без в свои лачуги кишлаки и аулы