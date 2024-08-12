Тук-тук, пришла полиция: семейную пару из Узбекистана обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Кроме криминала от этих &quot;гостей&quot; из сразии и закавказья ничего хорошего добиться не получиться! Поэтому лишать их гражданства РФ и гнать их нужно из России с паспортами и без в свои лачуги кишлаки и аулы
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15 час.

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