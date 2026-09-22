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Люди прыгают из окон: сильный пожар в ТЦ в Стерлитамаке унес жизни троих людей

Люди прыгают из окон: сильный пожар в ТЦ в Стерлитамаке унес жизни троих людей

В эти минуты в одном из ТЦ башкирского города Стерлитамак бушует сильный пожар. Уже известно, что есть погибшие.

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