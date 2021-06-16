Мария Погребняк о ситуации с Бузовой: «Унижение ради рейтингов»

MeMo-LogicОбществоМария Погребняк о ситуации с Бузовой: «Унижение ради рейтингов»Продюсер подвергла критике действия Дмитрия Губерниева .Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексAndrЭто рыло (Бузова) уже достало! Дмитрию Губернееву респект. И не надо мне о том, что мужчине не стоило. В шоу-биз все поставлено с ног на голову. Демонстрация своих "прелестей" (Бузова) стало нормой. Все эти защитнички напоминают филолога из анекдота, ну как же своего обидели...Комментировать
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