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Мария Погребняк о ситуации с Бузовой: «Унижение ради рейтингов»

Мария Погребняк о ситуации с Бузовой: «Унижение ради рейтингов»

Продюсер подвергла критике действия Дмитрия Губерниева .

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АлексAndr
Это рыло (Бузова) уже достало! Дмитрию Губернееву респект. И не надо мне о том, что мужчине не стоило. В шоу-биз все поставлено с ног на голову. Демонстрация своих "прелестей" (Бузова) стало нормой. Все эти защитнички напоминают филолога из анекдота, ну как же своего обидели...

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