Средневековый выживач Bellwright выйдет на Xbox Series в четвертом квартале 2025 года Из...

Средневековый выживач Bellwright выйдет на Xbox Series в четвертом квартале 2025 годаИздатель Snail и издатель и разработчик Donkey Crew выпустят игру Bellwright с открытым миром и крафтом на выживание для Xbox Series в четвертом квартале 2025 года, объявили компании.
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