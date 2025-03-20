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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Средневековый выживач Bellwright выйдет на Xbox Series в четвертом квартале 2025 года Из...

Средневековый выживач Bellwright выйдет на Xbox Series в четвертом квартале 2025 года Из...

Средневековый выживач Bellwright выйдет на Xbox Series в четвертом квартале 2025 годаИздатель Snail и издатель и разработчик Donkey Crew выпустят игру Bellwright с открытым миром и крафтом на выживание для Xbox Series в четвертом квартале 2025 года, объявили компании.

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