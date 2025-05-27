Двух жителей Севастополя привлекут к суду по обвинению в государственной измене и подготовке теракта

Двух жителей Севастополя привлекут к суду по обвинению в государственной измене и подготовке теракта51-летний Сергей Лихоманов, ранее служивший в ВСУ, был завербован в марте 2023 года представителем украинских спецслужб.
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