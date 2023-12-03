Петербуржцам рассказали, какие продукты нужно есть в декабре

Если захочется заменить чем-то интересным картофель – есть пастернак и топинамбур. Зимой организм как никогда нуждается в витаминах и полезных микро- и макроэлементах, поэтому рацион должен быть максимально разнообразным: в него обязательно должны входить мясо, рыба, молочные продукты и домашние разносолы.