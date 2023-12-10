«Эконом с детьми на коленках»: стало известно реальное финансовое положение Пугачевой

После отъезда из России артистка и ее семья переживают не самые лучшие времена. Алла Пугачева кадр YouTubeНедавно стало известно о возможном возвращении Аллы Пугачевой на сцену: денег перестает хватать даже на самое необходимое.
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