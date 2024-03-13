Перед Великой миграцией 900 000 лет назад человечество едва не вымерло

В длинной летописи эволюции человеческого рода одним из самых драматических эпизодов стал период около 900 тысяч лет назад, когда наши далекие предки практически полностью вымерли, численность их популяций сократилась до критически низкого уровня.
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