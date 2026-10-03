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Журнал «Профиль»

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Сборная Испании продлила рекордную беспроигрышную серию, победив команду Чехии в Лиге наций

Матч завершился со счетом 3:1, он прошел в Овьедо (Испания). "Фурия роха" не проигрывает уже в 41-ом матче подряд, что является мировым рекордом.

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