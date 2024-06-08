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Театр абсурда

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Неробкие грузины возвращают суверенитет. После закона об иноагентах, в Тбилиси намерены отмечать День святости семьи. США грозят санциями

Неробкие грузины возвращают суверенитет. После закона об иноагентах, в Тбилиси намерены отмечать День святости семьи. США грозят санциями

И вновь о том, как сегодня спрессованы события. Мы едва успеваем следить за очередным африканским турне главы российского МИД Сергея Лаврова, впервые посетившего два бывшие французские колонии Буркина-Фасо и Чад, при этом в первой его наградили орденом Жеребца, а во второй встречали в аэропорту криками "Россия! Ура! Рады вам!" по русски, но уже успешно стартовал новый международный экономический форум в Санкт-Петербурге, а президент Владимир Путин дал интервью главам зарубежных информационных агентств.

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