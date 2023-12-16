В Перми суд отказал в жалобе иноагенту Роберту Латыпову

Ленинский районный суд не стал удовлетворять жалобу иноагента Роберта Латыпова. По мнению защиты, дело о покушении на контрабанду культурных ценностей возбуждено незаконно, пояснила адвокат обвиняемого Инна Журавлева.
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