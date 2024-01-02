Концерты SHAMAN в нескольких городах России неожиданно отменили – что произошло

Шаман. Фото rbc.ruВ начале декабря стало известно, что гастрольный тур SHAMAN по Сибири не состоится – выступления в Томске и Новосибирске неожиданно отменились всего за несколько дней до начала.
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