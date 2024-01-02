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Концерты SHAMAN в нескольких городах России неожиданно отменили – что произошло

Концерты SHAMAN в нескольких городах России неожиданно отменили – что произошло

Шаман. Фото rbc.ruВ начале декабря стало известно, что гастрольный тур SHAMAN по Сибири не состоится – выступления в Томске и Новосибирске неожиданно отменились всего за несколько дней до начала.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Совет Федерации просто внаглую продемонстрировал элементарное неуважение к гражданам своей страны, могли бы найти паузу в гастролях певца.  За неуважение граждан к власти следует наказание, а вот за неуважение властью  своего народа (источника этой самой власти) НИЧЕГО. Блин, интересная морально-правовая ситуевина.
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1 д.
ДШ
Дмитрий Шершов
да
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21 час.

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