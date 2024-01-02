Концерты SHAMAN в нескольких городах России неожиданно отменили – что произошло

АС

Александр Сысоев

Совет Федерации просто внаглую продемонстрировал элементарное неуважение к гражданам своей страны, могли бы найти паузу в гастролях певца. За неуважение граждан к власти следует наказание, а вот за неуважение властью своего народа (источника этой самой власти) НИЧЕГО. Блин, интересная морально-правовая ситуевина.