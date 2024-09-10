Миранчук перешел в «Сьон», поражение СКА от «Локомотива», разгром Черчесова, Зайцева и Слуцкая в Мосгордуме, победы Франции и Италии и другие новости

1. Антон Миранчук уехал в Европу – в «Сьон». Президент швейцарского клуба в восторге и сравнивает россиянина с Бергкампом и ван Бастеном, Зиданом и Папеном.
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