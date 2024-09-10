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Не только о футболе

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Миранчук перешел в «Сьон», поражение СКА от «Локомотива», разгром Черчесова, Зайцева и Слуцкая в Мосгордуме, победы Франции и Италии и другие новости

Миранчук перешел в «Сьон», поражение СКА от «Локомотива», разгром Черчесова, Зайцева и Слуцкая в Мосгордуме, победы Франции и Италии и другие новости

1. Антон Миранчук уехал в Европу – в «Сьон». Президент швейцарского клуба в восторге и сравнивает россиянина с Бергкампом и ван Бастеном, Зиданом и Папеном.

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Комментарии
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Лена Мисько
ну и где сосиСКА у которых состав на 2 миллиарда? ))
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17 час.
КУАТ
Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин прокомментировал подписание полузащитника Антона Миранчука.  «Мы знаем его давно, он важный футболист в России. Это тот тип игрока, который нам был нужен. Уверен, что Миранчук быстро и легко адаптируется.  Мы поможем ему с адаптацией. У нас хороший состав, есть цели в чемпионате. Уверен, что Миранчук поможет нам их достичь», — приводит слова Константина ТАСС.
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13 час.
сергей озеров
Как где,присосались в Ярославле,оторваться не могут.))))
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11 час.

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