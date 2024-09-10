Миранчук перешел в «Сьон», поражение СКА от «Локомотива», разгром Черчесова, Зайцева и Слуцкая в Мосгордуме, победы Франции и Италии и другие новости

КУАТ

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин прокомментировал подписание полузащитника Антона Миранчука. «Мы знаем его давно, он важный футболист в России. Это тот тип игрока, который нам был нужен. Уверен, что Миранчук быстро и легко адаптируется. Мы поможем ему с адаптацией. У нас хороший состав, есть цели в чемпионате. Уверен, что Миранчук поможет нам их достичь», — приводит слова Константина ТАСС.