Мир в котором мы живём

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Санкции против Лукашенко приближают конфликт Востока и Запада к точке кипения

Санкции против Лукашенко приближают конфликт Востока и Запада к точке кипения

Решение ввести новые санкции против Белоруссии в связи с эскалацией миграционного кризиса, принятое в понедельник главами МИД стран Евросоюза, и предупреждения Минска о готовности в ответ пойти на «самые жёсткие и крайние меры» неумолимо приближают самый серьёзный конфликт в отношениях между Востоком и Западом осени 2021 года к точке кипения Хаос на границе Белоруссии с Польшей, вызванный попытками живущих под открытым предзимним небом беженцев из горячих точек любой ценой до холодов прорваться в тёплый общеевропейский дом, сопровождается политическим броуновским движением.

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