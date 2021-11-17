Санкции против Лукашенко приближают конфликт Востока и Запада к точке кипения

Решение ввести новые санкции против Белоруссии в связи с эскалацией миграционного кризиса, принятое в понедельник главами МИД стран Евросоюза, и предупреждения Минска о готовности в ответ пойти на «самые жёсткие и крайние меры» неумолимо приближают самый серьёзный конфликт в отношениях между Востоком и Западом осени 2021 года к точке кипения Хаос на границе Белоруссии с Польшей, вызванный попытками живущих под открытым предзимним небом беженцев из горячих точек любой ценой до холодов прорваться в тёплый общеевропейский дом, сопровождается политическим броуновским движением.