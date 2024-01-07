Почему новые границы в Европе уже не фантастика?

В эфире передачи Михаил Хазин предложил Евгению Сатановскому следующую тему: Лет 5 назад в городе Гродно, который областной центр Белоруссии, но он расположен на границе Польши, Литвы и Белоруссии, на берегу реки Неман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии