В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону адвокаты бывшего заместителя губернатора Виктора Гончарова, обвиняемого в хищении 155 млн рублей при выдаче субсидий, потребовали арестовать имущество экс-министра сельского хозяйства Константина Рачаловского.
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