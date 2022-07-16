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Умер Георгий Ярцев, ничья «Зенита» в 1-м туре РПЛ, российский футбол вне турниров УЕФА и ФИФА, Эриксен в «МЮ» и другие новости утра

1. РПЛ вернулась! И сразу сенсация – «Зенит» в 1-м туре сыграл вничью с «Химками» (1:1) в гостях. В первом тайме Вендел забил крутой гол, а на 84-й минуте Мирзов лишил действующего чемпиона России двух очков.

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