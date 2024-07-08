Дом счастья или золотая клетка? Как в Османской империи девушки попадали в гарем, и существовали ли строгие критерии их отбора? Рассказываем об основных правилах и законах в нашем материале.

﻿﻿Портрет султана Хюрем Аль-Хасахи кадры из сериала "Блистательный векНачиная с XIII века в Османской империи существовало такое понятие, как гарем — охраняемая часть султанского дворца, где жили рабыни, наложницы, жены и родственники правителя.