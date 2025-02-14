Киев будет пытаться сорвать стартовавший диалог между Россией и США диверсиями и терроризмом. Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
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