Следующая перепись российского населения пройдет по-новому - РБК

В 2030 году будет проведена очередная перепись населения в России. Как сообщает РБК, она будет полностью цифровой и будет опираться на данные единого реестра населения, который ведёт Федеральная налоговая служба.
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