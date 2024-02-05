Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле

Власти Гонконга выразили недовольство и потребовали объяснить отсутствие на поле форварда американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси во время товарищеского матча со сборной «Гонконг ХI».
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