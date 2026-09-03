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ФРГ планирует начать помогать Украине в сборе координат военных целей РФ – Der Spiegel

ФРГ планирует начать помогать Украине в сборе координат военных целей РФ – Der Spiegel

Правительство Германии планирует активизировать работу с Украиной по линии специальных служб и изучает вопрос оказания помощи Киеву в сборе координат военных целей России для будущих контрнаступлений.

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