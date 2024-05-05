Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ну, если Вы так презираете Власть России, то моя версия, что Вы из змагаров вполне естественна .  Ну, а путь России, ...Назван идеальный ...
  • Natalija Osminina
    Иди лечись, очередная идиотка, поддерживающая одержимых бесами.Запад и СВО. Вопр...
  • Дмитрий Королевич
    Да и слава богу!Зря они испытываю...

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Политнавигатор Удар по крымскому мосту будет одновременно масштабным и максимально комбинированным – Сивков Атака на Крымский мост будет комбинированной с применением баллистических и крылатых ракет и морских дронов, чтобы подорвать опоры моста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да причина одна- Путин хочет решить дело мирно, не провоцируя  Запад. Чтобы не кончилось ядерной.
Ответить
11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не получится, и я думаю, Путин это знает.
Ответить
11 час.
Natalija Osminina
Наоборот. Он уверен, что никакой ядерной не будет.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх