Десятого ноября в Архангельской области сохранится прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаМестами ожидаются небольшие осадки в виде снега.