«Металлург» гарантировал себе место в топ-4 Востока по итогам регулярки КХЛ

Сегодня клуб из Магнитогорска уступил «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 Б). После 62 проведенных игр «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.
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