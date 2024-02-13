Перед судом предстанет садист из Андреапольского округа, который жестоко расправился с собакой

Прокуратура Андреапольского района утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего мужчины, которого обвиняют в жестом обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшее его гибель.
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