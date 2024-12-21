"Интриганка!": Погода в Москве 31 декабря 2024. Синоптик рассказала о новогоднем сюрпризе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о новогоднем сюрпризе. Какая погода будет в Москве на Новый год?На предстоящей неделе в Москве ожидается аномально тёплая зима с температурами выше нормы.
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