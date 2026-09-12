Искусственный интеллект воссоздаст Шарика для сцены Михалкова

В «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» готовят спектакль «Собачье сердце» Булгакова. Режиссёр Сергей Газаров использует ИИ для создания пса Шарика.
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