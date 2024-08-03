Mercedes собрала бюджет для зарплаты Макса Ферстаппена

Mercedes собрала бюджет для зарплаты Макса ФерстаппенаLAT Images / MercedesБывший владелец команды Jordan в Формуле 1, ныне аналитик и инсайдер Эдди Джордан сообщил, что Mercedes нашла бюджет для зарплаты трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
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