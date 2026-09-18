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«Адские санкции» разделят США со всем остальным миром

«Адские санкции» разделят США со всем остальным миром

По поводу закона об «адских санкциях» имени одного там помершего сенатора. У нас новость о его принятии прошла почти незамеченной, и неспроста: из рычага давления на Россию закон этот превратился в инструмент внутренней американской политики Изображение сгенерировано ИИ Во-первых, закон поменялся чуть менее чем полностью: первый проект обязывал президента ввести пошлины в 500% против всех покупателей российской нефти.

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