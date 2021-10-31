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В Приморье оштрафован водитель автобуса, гнавший на красный свет

В Приморье оштрафован водитель автобуса, гнавший на красный свет

Госавтоинспекция города Уссурийска провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем рейсового автобуса Daewoo.

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