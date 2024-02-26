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Царьград

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Хотел слиться с толпой: Вскрылись новые детали смерти лётчика-предателя

Хотел слиться с толпой: Вскрылись новые детали смерти лётчика-предателя

По словам местных жителей города Вильяхойоса лётчик-предатель Кузьминов переехал сюда всего за несколько дней до своей смерти - не исключено, что он рассчитывал слиться "с местной русскоговорящей толпой".

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А за этой трагедией стоит его мамочка: это она науськивала его стать предателем. Вот теперь пусть доживает  свою одинокую старость. Если конечно доживет.
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