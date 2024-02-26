Хотел слиться с толпой: Вскрылись новые детали смерти лётчика-предателя

По словам местных жителей города Вильяхойоса лётчик-предатель Кузьминов переехал сюда всего за несколько дней до своей смерти - не исключено, что он рассчитывал слиться "с местной русскоговорящей толпой".
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