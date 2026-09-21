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Север Пресс

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Участковый из Муравленко уволен за взятки за служебную информацию

Участковый из Муравленко уволен за взятки за служебную информацию

В Муравленко участковый уполномоченный полиции уволен в связи с утратой доверия за получение взяток за передачу служебной информации о проверках.

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