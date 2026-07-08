Володин пожаловался, что СМИ узнали о премиях депутатам Госдумы на 2 млрд рублей — Коммерсантъ. Премии выплатят из сэкономленных в бюджете денег, они должны исправить несправедливость — уравнять зарплаты министров и депутатов.