Шедшее на Украину судно контрабандистов утонуло у берегов Греции

Корабль Raptor вёз соль из Египта в Стамбул, однако конечным пунктом в путешествии оказалась Одесса.У берегов Греции утонуло судно Raptor, которое по документом везло соль из Египта в Стамбул по морским торговым путям.
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