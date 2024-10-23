Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен Малайзия икътисад министры килде

Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен Малайзия икътисад министры Рафизи Рамли килде. Тукай исемендәге «Казан» халыкара аэропортында аны ТР дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин каршы алды.
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