Что означает «почти национализация» Ашана и Нестле

Пожалуй, самое оптимистичное предположение из тех, что звучали до сих пор – новые действия России по установлению контроля над крупной иностранной собственностью заставят европейских владельцев повлиять на политику их стран.
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