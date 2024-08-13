Политика как он...
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Политика как она есть

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Рогов заявил о вывозе Киевом заводов из Запорожской области

Рогов заявил о вывозе Киевом заводов из Запорожской области

Киев вывозит оборудование заводов из Запорожской области в регионы Западной Украины. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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