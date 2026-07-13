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Рейтинг ATP. Зверев обошел Алькараса, Де Минаур дебютировал в топ-5, Медведев и Джокович прибавили по одной позиции

Финалист «Уимблдона» Александр Зверев вытеснил Карлоса Алькараса из топ-2. Алекс де Минаур дебютировал в топ-5, Роман Сафиуллин вернулся в топ-100.

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