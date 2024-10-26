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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о кричалке фанатов «Спартака»: «Кто-то может позволить себе Kia, а кто-то – Mercedes. СКА – люксовый брендовый клуб, могут позволить себе любого игрока. Не всем это нравится»

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

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